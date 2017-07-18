Москва, 18 июля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Минфин фиксирует неучтенные доходы населения в размере 10 трлн рублей и готовит налоговые предложения для обеления зарплат, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Значительный потенциал повышения собираемости налогов лежит в периметре зарплатных налогов. Мы знаем, что сегодня около 10 трлн рублей — это те неучтенные доходы населения, с которых не платятся налоги, в том числе и страховые взносы», — сказал глава Минфина на парламентских слушаниях в Госдуме.

«И ситуация, когда у предприятий-конкурентов в схожих условия уровень оплаты отличается в разы, это просто необъяснимо. Мы здесь должны обсудить возможность создания дополнительного экономического стимула путем обеления тех зарплат, которые еще сегодня платятся в конвертах, это задача налоговой политики и налоговых предложений, которые мы сегодня формируем», — сообщил Силуанов.