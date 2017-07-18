Краснодар, 18 июля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае может появиться ещё один завод — мукомольный. Построить его намерена корейская компания по производству пищевой продукции. В настоящее время в южных регионах России она подыскивает подходящую площадку под предприятие. Для исследования инвестиционного климата в Краснодарский край прибыла бизнес-делегация из Кореи, сообщает ИА REGNUM 19 июля. С потенциальными инвесторами встретился вице-губернатор Андрей Коробка.

Admkrai.krasnodar.ru Производство муки

Как пояснил советник корейского аналитического центра Yeosijae (FutureConsensusInstitute) Ким ЕнТэк, Краснодарский край — один из наиболее привлекательных для бизнесменов Кореи регионов.

Сейчас Кубань готова предложить инвесторам четыре площадки, которые полностью соответствуют критериям, необходимым для реализации данного проекта. В частности в качестве главных критериев инвесторы назвали возможности стабильно получать сырье и экспортировать готовый продукт, расширение производства, а также поддержку со стороны руководства региона.

Как заверил вице-губернатор, в крае всё это есть.

«Кубанские ученые ежегодно выводят новые высокопродуктивные, высококачественные сорта пшеницы. 80% посевов пшеницы в России — наша селекция», — подчеркнул заместитель руководителя региона.

Кроме того, на Кубани есть и развитая портовая инфраструктура. Так, одно из местных предприятий уже имеет опыт экспорта муки в Южную Корею.

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Представители бизнеса Кореи планируют посмотреть предложенные для строительства завода площадки осенью.

Добавим, что за последние пять лет в Краснодарском крае объём инвестиций в основной капитал перерабатывающих предприятий составил 68 млрд рублей. Кубанские перерабатывающие предприятия и фермерские хозяйства с каждым годом увеличивают объёмы выпускаемой продукции. Сегодня кубанские переработчики производят в общероссийском объеме 85% мясных консервов детского питания, 51% натурального кофе, 26% крупы, 22% растительного масла, 14,4% плодоовощных консервов.

В целом, перерабатывающие предприятия Краснодарского края готовы предложить российским потребителям более 3,5 тыс. наименований продукции. В настоящее время на 29 пищевых перерабатывающих предприятиях региона ведётся реконструкция и техническое перевооружение на общую сумму порядка 28 млрд рублей.