Улан-Батор, 18 июля, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Недавно избранный президент Монголии Халтмаа Баттулга подписал первый указ «О привлечении сил для ликвидации лесостепных пожаров», передает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с указом Генеральный штаб вооруженных сил Монголии получает возможность привлекать воинские части к ликвидации лесостепных пожаров, которые бушевали во время Надома, национального праздника Монголии.

Publicdomainpictures.net Пожарный вертолёт

Напомним, в то время как официальная Монголия сконцентрировала внимание на проведении президентских выборов и праздновании важнейшего национального праздника, на территории нескольких аймаков (современная административная единица в Монголии — ИА REGNUM ) бушевали пожары. Из-за засухи и жары огнем была охвачена значительная часть лесов и степей.

После национального праздника Надома граждане Монголии обычно берут отпуск и отдыхают на природе, отвлекаясь от информации о происходящих в стране событиях. Однако на этот раз в Монголии из-за огня, несмотря на праздник, началось проведение благотворительной акции для пожарных.

Под лозунгом «Родина горит, нужна наша помощь» добровольцы из Улан-Батора призывали к борьбе со стихийным бедствием. Тысячи людей были готовы присоединиться к тушению пожаров. Однако власти и Главное управление по чрезвычайным ситуациям посоветовали людям без специальной подготовки воздержаться от выездов на пожары.

Тем не менее с 15 июля на центральной площади столицы Монголии собирались активисты, а более 100 граждан все-таки отправились в аймак Тув, где бушевал самый крупный пожар. Жители Монголии и предприятия страны за два дня собрали более 200 млн тугриков (4,96 млн рублей). Деньги должны быть направлены на покупку вертолета, которого нет у Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 17 июля на территории Монголии зарегистрирован 21 лесостепной пожар. К тушению огня привлечены 754 сотрудника из ГУЧС и Вооруженных сил, 57 единиц техники, а из регионов — 592 человека и 52 единицы техники, сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям. По ее данным, ситуацию с лесными пожарами удалось полностью взять под контроль: ГУЧС обратилось за помощью к РФ, и МЧС России выразило готовность отправить вертолет из Сибирского федерального округа.

Численность населения Монголии — 3 млн 199 тысяч человек, ВВП на душу населения — 4383 доллара США.