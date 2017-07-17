Ереван, 17 июля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Армения никогда не отказывалась от встреч на высшем уровне по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил президент Армении Серж Саргсян в эфире телекомпании «Армения», отвечая на вопрос, были ли у армянской стороны какие-то ожидания от прошедшей встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе, и возможна ли встреча на уровне глав государств.

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Саргсян отметил, что предварительная договоренность была достигнута в ходе июньского визита посредников в Армению.

Они спросили о нашей позиции касательно встречи на высшем уровне. Мы сказали следующее: «У нас нет особых ожиданий от подобных встреч, так как они должны предварительно готовиться. А предварительная подготовка предполагает позицию по конкретным предложениям, которых нет». Но, тем не менее, мы не против встреч и всегда готовы в них участвовать. Мои ожидания от подобных встреч невелики. Такая встреча может состояться осенью», — уточнил президент Армении.

Как пишет сегодня, 17 июля, газета «Известия», Россия пытается организовать встречу между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым до конца нынешнего года.

Как рассказал изданию высокопоставленный источник в МИД РФ, Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом.

Ранее на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами. Там же было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств».

По словам высокопоставленного источника в МИД РФ, знакомого с ходом нагорно-карабахского урегулирования, организацией встречи между лидерами Армении и Азербайджана занимается Москва.

«В этом только мы и участвуем. Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные», — сказал собеседник во внешнеполитическом ведомстве России.