Санкт-Петербург, 18 июля, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, в арт-центре «Борей» открывается выставка молодого фотографа Яны Кряжовой «На пути желания», которая продлится до 29 июля. Экспозиция представляет снимки, сделанные в разных уголках мира. Корреспонденты ИА REGNUM посетили выставку и пообщались с ее автором.

Яна Кряжова

Яна Кряжова

Я просто любитель и нигде этому не обучалась. Фотоаппарат впервые взяла в руки в 7 лет. На тот момент это был обычный пленочный фотоаппарат. Профессионально я никак не развивалась и долго решалась на то, чтобы заявить о себе.

Очень и очень волнительно. Я понимаю, что есть фотографии намного интереснее, красивее и качественнее моих. Немного страшно выставлять их на обозрение не только близких людей. Я понимаю, что можно столкнуться не только с приятными впечатлениями, но и с негативом. Но раз я решила сделать выставку, морально готова к любым мнениям.

Яна Кряжова

Сложно ответить. Наверное, все-таки это изначально было путешествие за фотографиями.

Китай, Вьетнам, Таиланд, Индия, Камбоджа и Крым. На выставке будет сборная солянка из всех путешествий: люди, архитектура, пейзажи.

Мое сердце покорил Шанхай. Безумно красивый город. Настолько высоко надо задирать голову, чтобы разглядеть небоскребы, что даже затекает шея. Чтобы их сфотографировать, приходилось ложиться на землю, потому что объектив не брал такую высоту. Фотографии Шанхая, к сожалению, не вошли в выставку, потому что это слишком обыденно, как мне кажется.

На самом деле, у меня нет каких-то необычных фотографий. Но ведь красота в простых вещах. И все самое обыденное, что мы видим каждый день, я просто показываю под другим углом. Я хочу продемонстрировать людям, что самые простые вещи могут быть интересными.

Яна Кряжова

Я большой ценитель кофе. И во Вьетнаме я попала на кофейные плантации. Это было не специально, и когда я поняла, что вижу плантации кофе, это было потрясающе. К сожалению, фотографий на выставке нет. Но есть национальный парк, который рядом с плантациями.

Так же мне удалось поработать на музыкальном фестивале во Вьетнаме на острове Фукок с архитекторами, которые делали потрясающие скульптуры в море. Фотографии этих людей представлены в экспозиции. Мне удалось поработать с ними и полепить рыб в море.

В Крыму я посетила Севастополь, Симферополь, Евпаторию. Все крупные города. На фотографиях будет архитектура, а также снимки с музыкального фестиваля, который раньше назывался «Казантип».

Яна Кряжова

Пока надо пережить эту и ничего не загадывать. Первый раз страшно.

Возможно, это было бы интересно. Но нужно все-таки сначала хорошо изучить цифровую съемку. Я не могу пока назвать себя профессионалом, поэтому нужно освоить что-то одно для начала, а потом уже экспериментировать.