Краснодар, 17 июля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Стало известно, кто оплатил роскошную свадьбу дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Как поделилась сама Хахалева, всё торжество, которое «эксперты» оценили в два миллиона долларов, спонсировал отец невесты — бывший муж судьи.

Скриншот страницы Сергея Жорина в Instagram

«Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. Bentley никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», — цитирует «Российская газета» слова Хахалевой.

Что касается звезд эстрады, выступавших на свадьбе — Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и Иосифа Кобзона, то все они, как пояснила судья, присутствовали на торжестве в качестве друзей экс-супруга, который по национальности является грузином.

Между тем Елена Хахалева уверена в заказном характере этого «скандала». По её словам, «это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».

Эту свадьбу, которая была сыграна больше месяца назад в самом престижном в Краснодаре зале Galich-Hall, уже окрестили «свадьбой века». В сети информация о торжестве появилась несколько дней назад. Обнародовал этот «пир во время чумы», выложив видео на своей странице в Instagram, столичный адвокат Сергей Жорин.

«Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов», — написал в комментарии к видео адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, на сообщение о свадьбе дочери судьи на Кубани, стоимость которой была не сопоставимой с доходами, уже обратили внимание в Кремле. Между тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реакция на «подобные проявления» не является прерогативой Кремля. Проверить информацию о доходах судьи намерено региональное отделение ОНФ.