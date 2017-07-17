Ракка, Сирия, 17 июля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади с почти 100% вероятностью жив и находится к югу от Ракки, сообщает Reuters.

Логово паука

По словам одного из руководителей разведки курдского ополчения Лахура Талабани, аль-Багдади скрылся южнее Ракки после того, как появились сообщения о его смерти.

«У нас есть информация о том, что он жив. Мы уверены в этом на 99%», — сказал Талабани.

Ранее о возможной гибели аль-Багдади заявило Минобороны РФ. Это могло произойти, по данным ведомства, в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки.

О том, что лидер террористов жив, позже заявил глава управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри. Он также указал пригород Ракки как возможное место укрытия боевика.