Ростов-на-Дону, 17 июля, 2017, 10:37 — ИА Регнум.

Первая игра в сезоне 2017/18 для футболистов «Ростова» прошла на везде. В Екатеринбурге жёлто-синие вничью сыграли с «Уралом» (1:1) и принесли в свою копилку одно очко. Как прокомментировал матч рулевой донской команды Леонид Кучук, на игре подопечных сказались обстоятельства. В частности, получили травмы форвард Александр Бухаров и защитник Сверрир Ингасон, передает ИА REGNUM 17 июля.

Fc-rostov.ru Болельщики

«Мы потеряли замены, изменилась стратегия. Стали играть очень аккуратно. Очко есть очко, тем более на выезде. У нас задача — сформировать новую команду, которая будет конкурентоспособной. Любой команде с нами будет непросто. Футболистов приходится докручивать до готовности, но все традиции, которые заложил Курбан Бердыев, мы постараемся сохранить», — отметил наставник жёлто-синих.

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Напомним, Курбан Бердыев проработал на посту главного тренера «Ростова» 2,5 года. Под его крылом «Ростов» стал серебряным призёром чемпионата России, что позволило команде выйти в Лигу чемпионов УЕФА, а после — в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Футбольные болельщики смогли воочию увидеть, как достойно сражаются их любимцы на ростовском стадионе «Олимп-2» с лидерами мирового футбола. Дон гостеприимно принимал болельщиков и игроков «Андерлехта», «Аякса», «Баварии», «Атлетико», «ПСВ», «Спарты», «Манчестер Юнайтед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Ростова», большинство игроков основного состава приняло решение в пользу других клубов. Не стали продлевать контракты с желто-синими вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, защитники Денис Терентьев, Владимир Гранат, Сесар Навас и Федор Кудряшов, полузащитники Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз. Также покинул команду нападающий Сердар Азмун.

У вице-премьера России и главу Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко массовый уход игроков вызвал недоумение. Он указал на низкий уровень работы менеджмента жёлто-синих.