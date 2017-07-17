Берлин, 17 июля, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В своем интервью Der ARD канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что «Брюссель должен прийти на помощь федеральному правительству», так как немецким депутатам снова было отказано в посещении военных, которое планировалось на 17 июля.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с этим, так как «очередной запрет Анкары может сподвигнуть Берлин объявить о выводе военных из Коньи», что непосредственно может повлиять на ход военных действий в рамках борьбы международной коалиции с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что по такой же причине 9 июля уже начался вывод немецкий военных с турецкой авиабазы Инджирлик: депутатам Германии было запрещено посещать своих военных из-за того, что ФРГ предоставляет политическое убежище турецким чиновникам, которые подозреваются в причастности к попытке организации военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Отмечается, что Ангела Меркель не исключает в дальнейшем вывода немецких военных с Коньи.