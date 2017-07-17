Пекин, 17 июля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным в докладе Национального бюро статистики КНР, за первые шесть месяцев 2017 года ВВП страны увеличился на 6,9% и составил 38,15 трлн юаней ($5,66 трлн).

23yy.com Юань

Темпы роста ВВП значительно опередили показатели, прогнозируемые властями КНР, что отражает устойчивую тенденцию восстановления национальной экономики, пишет «Жэньминь жибао».

По словам аналитиков, неожиданно высокие темпы роста ключевого экономического показателя КНР сигнализируют об успешности реформ, проводимых центральным правительством Китая. Кроме того, у китайских экономистов появилось очередное доказательство стабилизации национальной экономики и ускорения темпов ее восстановления.

По прогнозам, во второй половине 2017 года темпы роста ВВП сохранятся на прежнем уровне. В заявлении главного статистического органа Китая отмечается, что в период с января по июнь сектор услуг продемонстрировал рост на 7,7%, промышленность также продемонстрировала положительную динамику, ее рост составил 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам I квартала 2017 года ВВП Китая увеличился на 6,9%.