Анкара, 17 июля, 2017, 06:27 — ИА Регнум. С введением в Турции смертной казни дверь в ЕС для Анкары будет навсегда закрыта, пишет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своей статье для немецкого издания Bild am Sonntag.

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Он призывает Анкару не отдаляться от Евросоюза. По его словам, после неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года Брюссель «протянул руку помощи» турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Спустя год после попытки военного переворота двери ЕС для Турции остаются до сих пор открытыми», — отмечает Юнкер.

Глава Еврокомиссии добавляет, что «в Брюсселе ждут того, чтобы Турция проявляла приверженность европейским ценностям, а также была поистине демократическим, стабильным и успешным государством».

Жан-Клод Юнкер призывает Анкару отпустить «незаконно задержанного» немецкого журналиста Дениза Юцеля, который находится в турецкой тюрьме с конца февраля 2017 года, а также «не вводить в стране смертную казнь, так как это не соответствует нормам демократического государства, и, следовательно, Анкара сможет забыть о членстве в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались еще в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов, — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.

Комитет по иностранным делам Европарламента, а также многие еврокомиссары призывают приостановить с Турцией переговоры, объясняя это тем, что Анкара не стремится соответствовать Копенгагенским критериям по вступлению страны в ЕС.