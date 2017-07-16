Лондон, 16 июля, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обеспечить ему «теплый приём» в Соединённом королевстве, иначе он не приедет. Об этом сегодня, 16 июля, пишет таблоид Sun со ссылкой на информированные источники.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Тереза Мэй

По словам Трампа, он не назначит дату своего визита в Великобританию, пока вопрос с «тёплым приемом» не будет решен.

«Я все еще хочу приехать, но мне не к спеху. Поэтому, если вы можете решить этот вопрос для меня, все было бы гораздо проще. Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше», — сказал Трамп Мэй по утверждениям источника Sun.

Утверждается, что президент США в разговоре с премьер-министром Великобритании подчеркнул, что его политика в британских СМИ освещается не слишком позитивно.

При этом Мэй в ответ попыталась объяснить, что не имеет власти диктовать СМИ, что им писать по поводу визита Трампа в Великобританию.

«Он сказал, что не согласует дату (визита) до тех пор, пока люди не будут поддерживать его приезд», — пишет Sun.

Каких-либо официальных комментариев на этот счёт не было ни со стороны Великобритании, ни со стороны США.

Ранее британская Times писала, что Трамп может посетить Великобританию в 2018 году.