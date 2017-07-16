Анкара, 16 июля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Сотни тысяч турок 15 июля вышли на улицы турецких городов, чтобы принять участие в митингах и шествиях, приуроченных к первой годовщине попытки военного переворота в стране.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

15 июля в Турции объявлено Днём демократии и национального единства. Массовые мероприятия проходят в десятках городах страны, основные из них — в Анкаре и Стамбуле.

Тысячи жителей Анкары собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название площади национальной воли 15 июля.

Десятки тысяч жителей Стамбула направились к одному из трёх мостов через пролив Босфор, где год назад мирные граждане смогли предотвратить продвижение армейских колонн, верных мятежникам. В шествии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

У моста, получившего название мост мучеников 15 июля, прошел многотысячный митинг и церемония открытия памятника жертвам мятежа.

Президент Эрдоган, выступая на митинге, вновь заявил, что готов подписать закон о возвращении смертной казни в Турции, если парламент примет его.

«Мы отрубим головы этих предателям!», — орал Эрдоган в ответ на крики из толпы с призывом вернуть смертную казнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа мятежников из числа военных предприняла попытку военного переворота в Турции. основные события мятежа развернулись в Стамбуле и Анкаре.

В турецкой столице мятежники даже применили фронтовую авиацию, с помощью которой бомбили здание парламента.

Однако Эрдогану смог подавить мятеж с помощью оставшейся верной ему части военных, а также полиции и спецслужб. По официальным данным, в ходе мятежа погибли 240 человек, более 2 тысяч человек получили ранения. Мятеж был разгромлен.

Эрдоган обвиняет в организации мятежа исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который долгие годы проживает в США. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.