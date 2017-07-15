Лондон, 15 июля, 2017, 21:47 — ИА Регнум. «Несмотря на то, что Франция и Германия пытаются укрепить свой союз и направить совместные усилия на поддержание единой евровалюты, крах еврозоны неизбежен и предпосылки его возникли практически в момент начала ее работы, — считает специалист, до перехода в американский банк отработавший 13 лет в Международном Валютном Фонде. — Страны, перешедшие на расчеты в евро и уничтожившие свою монету, не смогли договориться о главном: сильныеэкономики должны были помочь слабым с тем, чтобы разница между ними перестала бы быть столь ощутимой. В конце концов, Греции и Португалии кредиты выделили, а вот другим бедным государствам помощи не досталось».

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«Теперь же бедные страны, задолженность которых перед Евроцентробанком растет, могут выйти из валютного союза, — полагает финансист. — Это позволит им встать в позу и фактически перестать платить проценты, а потом и собственно сумму долга. Популизм, который котируется все выше в некоторых государствах ЕС, выбрал единую валюту в качестве одной из мишеней, регулярные выстрелы по которой — часть программы прихода популистов к власти. Что тоже не способствует «здоровью» еврозоны».

Аналитик отмечает, что «Эммануэль Макрон рассчитывает своим проектом создания единого бюджета еврозоны поправить положение, однако Ангела Меркель, с одной стороны понимающая и поддерживающая этот шаг, с другой не в восторге от него, ибо реорганизация опять-таки будет стоить немалых денег, которые кто-то должен заплатить и этим кем-то, скорее всего, окажется Германия».