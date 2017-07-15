Каракас, 15 июля, 2017, 17:01 — ИА Регнум. «Нет сомнения, что венесуэльцы массово пойдут голосовать против режима, несмотря на все препятствия, которые он чинит волеизъявлению, вплоть до угрозы отозвать лицензию у СМИ, стоящих «не на той стороне», — отмечает издание. — Результаты соцопросов, проведенных несколькими организациями накануне плебисцита (должен состояться 16 июля — прим. ИА REGNUM ) показывают, что от 70 до 80 процентов избирателей собираются голосовать против созыва КА, а значит и против президента, хотя, объективно говоря, последний вопрос в бюллетенях референдума, проходящего под девизом «Народ решает» (El pueblo decide), не значится».

Eneas De Troya Николас Мадуро

По информации газеты, сотрудники Национального совета по коммуникациям (Consejo Nacional de Telecomunicaciones — Conatel) персонально и предпочитая не идентифицироваться, ходят по редакциям изданий и вещательных компаний и предлагают воздерживаться от освещения предстоящего в воскресенья события, намекая на негативные последствия непослушания совету.

«70 — 80 процентов голосов, это значит, что из 19 миллионов избирателей против президентской идеи и самого президента проголосуют от 11 до14 миллионов венесуэльцев», — подсчитывает испанская газета, оставляя за кадром такой нюанс, как явка избирателей, предугадать которую невозможно.

Другое испанское издание, La Razón, уделяет как раз большое внимание этому элементу предстоящего плебисцита, и заранее оправдывая возможные низкие показатели явки. По мысли СМИ, «Мадуро намеренно создает хаос, саботирует референдум: многие избиратели просто не знают, куда идти голосовать, чтобы отказать власти в праве насилия над Конституцией». Возмущаясь поведением правительства и его сторонников, издание совершенно забывает — намеренно или неосознанно — о том, что референдум 16 июля не является легитимным, а препятствовать незаконному волеизъявлению — это как раз конституционно.