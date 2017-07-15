Лондон, 15 июля, 2017, 07:32 — ИА Регнум. В Шотландии выставлен на продажу остров площадью более 1,8 тыс. гектаров. Об этом сегодня, 15 июля, пишет британская Telegraph.

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Сообщается, что речь идет об острове Алва (Isle of Ulva), который является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова. Площадь острова составляет порядка 1854,67 га, длина — 12,07 километра, ширина — 4,02 километра.

Стартовая цена продажи — 4,25 млн фунтов стерлингов ($5,56 млн).

Издание отмечает, что этот остров выставлен на продажу впервые за 70 лет. На нем расположен особняк 1950-х годов постройки, ресторан, церковь, а также ещё восемь объектов недвижимости.