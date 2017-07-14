Москва, 15 июля, 2017, 00:43 — ИА Регнум. В ходе завершившегося весеннего призыва 2017 года для прохождения срочной службы в Вооружённые силы направлено 142 тысячи человек. Об этом 15 июля сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ведомстве отмечают, что число «уклонистов» с каждым годом существенно уменьшается, и в это раз их количество не превысило 0,2% от числа лиц, которым направлялись повестки.

«Одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения (ранее отсрочка предоставлялась в таких случаях до достижения возраста 20 лет)», — сообщают в Минобороны.

Отмечается также, что этой весной «почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование». «Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной было направлено в данные подразделения 356 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу 649 человек)», — информируют в ведомстве.

Для прохождения альтернативной гражданской службы в состоявшуюся призывную кампанию было направлено 395 человек. Всего на сегодняшний день альтернативную службу проходят 970 человек.

В Минобороны подчёркивают, что перед отправкой к местам прохождения службы все новобранцы «были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ — чёрного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета», а также несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

Женатые призывники, а также имеющие детей, больных и пенсионного возраста родителей, по возможности, направлялись на службу вблизи мест их проживания.

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