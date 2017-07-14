Москва, 15 июля, 2017, 00:06 — ИА Регнум. В дополнительное время, на 101-й минуте бразильский таргетман Луис Адриано открыл счет после разрезающего паса Лоренцо Мельгарехо — 0:1.

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Через 12 минут вингер сборной Голландии Квинси Промес удвоил преимущество «красно-белых» — 0:2.

На 115-й минуте португальский опорный полузащитник Мануэл Фернандеш сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Локомотив» / «Спартак»)

Удары 16/10

Удары в створ 10/6

Владение 60%/40%

Фолы 22/23

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Кверквеля, Баринов, Миранчук, Ари.

«Спартак»: Ребров, Глушаков, Зе Луиш, Промес, Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Попов.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Пейчинович — 43, Адриано — 62, Тарасов — 77, Ещенко — 80, Джикия — 96, Боккетти — 116.

Голы: Адриано 101 — 0:1, Промес 113 — 0:2, Фернандеш 115 — 1:2.