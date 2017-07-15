Вильнюс, 15 июля, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Переход прибалтийских стран в энергетические сети континентальной Европы будут оплачивать местные граждане. Об этом заявил участник фракции Избирательной акции поляков Литвы, член Комиссии Сейма по энергетике Збигнев Единский. Депутат литовского сейма Эугениюс Гентвилас, в свою очередь, также указывает, что политические амбиции руководства будут оплачивать простые граждане. С какими сложностями сталкиваются страны, желаются выйти из единого энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Эстония-Латвия-Литва), пишет Редакция ИА REGNUM.

«Не влезай. Убьёт!»

Безопасную синхронизацию Прибалтики с Европой можно обеспечить только при наличии второй линии LitPol Link-2, хотя, по мнению экспертов, Польше эта линия невыгодна. Польша же, поддерживая полную синхронизацию балтийских сетей, тоже указывает на свое нежелание строить указанную линию: свободный поток энергии из Литвы может отрицательно сказаться на прибыли польских электростанций. Эстония уже отказывается от синхронизации при условии существования единственной линии между Литвой и Польшей: об этом официальный Таллин заявил 21 июня в Брюсселе, на заседании Совета Европы, когда не был подписал Меморандум о взаимопонимании по выходу стран Прибалтики из БРЭЛЛ.

По мнению же председателя литовской парламентской фракции Ремигиюса Жямайтайтиса, «побег» от российского электричество не состоится в принципе. Да, расторгнуть договор можно, — но возможен и другой сценарий, по которому белорусская электроэнергия уйдет в Эстонию, оттуда в Скандинавию, и уже оттуда — в Литву. «Где гарантии, что Белоруссия не продаст электроэнергию, например, Украине, а из Украины она не попадет через какие-либо другие смычки в Литву? Это — безнадежная вещь. Это — попытка одурачить людей», — уверен Жямайтайтис.

О других мнениях польских и прибалтийских политиков и общественников относительно выхода из БРЭЛЛ читайте в статье: «Безнадёжная вещь, попытка одурачить людей»: выход Прибалтики из БРЭЛЛ

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