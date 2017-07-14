Новосибирск, 14 июля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новосибирской области на заседании сегодня, 14 июля, заверила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 ещё от трёх партий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На заседании было решено заверить списки кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», КПРФ и «Справедливой Россией». Решение принято единогласно.

Так, «Единую Россию» на довыборах в региональное собрание представит руководитель группы компаний «Трансервис» Александр Бойко, КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, «Справедливую Россию» — общественница Надежда Ланцова.

Ранее были заверены кандидаты от ЛДПР — помощник депутата Госдумы Илья Кононыхин, «Коммунистов России» — сотрудник НГТУ Виктор Куршин, «Родины» — журналист Константин Антонов, партии ветеранов России — заместитель директора «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников и самовыдвиженец Сергей Бойко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 пройдут 10 сентября 2017 года. Округ оказался вакантным после того, как депутат-коммунист Артем Скатов перешел на работу в мэрию города Новосибирска.

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Избирательная кампания стартовала 14 июня. Кандидатам на вакантный пост необходимо собрать минимум 1746 подписей избирателей. Максимальное количество подписей — 1920.

От сбора подписей традиционно освобождены кандидаты «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

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В то же время ранее политолог Сергей БирюковИА REGNUM отмечал, что ситуация на избирательном округе № 21, где долгое время расклад сил был достаточно предсказуемым, изменилась и теперь «сюрпризы не исключены».

10 сентября 2017 года также пройдут довыборы в Горсовет Новосибирска по округу №14. Место освободилось после ухода в 2016 году депутата Андрея Каличенко, который был избран в Государственную Думу.

Сегодняшний созыв депутатов парламента Новосибирской области был сформирован в 2015 году. В его составе 76 депутатов — 38 парламентариев избраны по спискам политических партий, столько же — по одномандатным округам.