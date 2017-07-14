Москва, 14 июля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР от 26 августа 2015 г., передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Документ регулирует вопросы размещения группировки ВКС РФ, ее движимого и недвижимого имущества, а также функционирования.

В протоколе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Соглашение о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим действует 49 лет.

«Первоначально прорабатывали вопрос о бессрочном договоре», — отметил замглавы Минобороны Николай Панков. Он указал на то, что протоколом изменяется срок действия соглашения с бессрочного на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме о намерении прекратить действие соглашения.

«Это устраивает и сирийцев, и нас», — сообщил замминистра.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) отметил, что значение ратификации этого протокола «сложно переоценить».

«Учтивая ситуация с террористическими группировками в Сирии мы, к сожалению, понимаем, что наши военные там надолго. Мы все время будем оставаться на передовой линии по борьбе с терроризмом на территории Сирии, препятствуя экспансии терроризма в Россию и Европу», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что документ окончательно закрепляет правовые положения относительно нахождения на территории Сирии группировки ВКС РФ, а также «определяет границы земельного участка, вопросы социальной защиты военнослужащих, статуса имущества, освобождения от налогов российских подрядчиков, которые будут формировать архитектуру авиабазы РФ в Сирии».