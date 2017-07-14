Омск, 14 июля, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Премии мэру Омска и его заместителям будут выплачиваться один раз в квартал. Эта информация прозвучала на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте, 13 июля на заседании профильного комитета депутаты рассмотрели поправки в решение, которым устанавливаются премии для мэра и его заместителей.

Ранее прокуратура города в ходе проверки обнаружила нарушения законодательства в выплате премий руководителям администрации. В горсовет было внесено требование пересмотреть механизм выплаты денежного вознаграждения руководителям Омска.

«Изменениями предлагается, что премии будут выплачиваться один раз в квартал. Общий размер их ограничивается 50% денежного содержания, а всё, что свыше, то определяется постановлением горсовета. Также в распоряжениях о премировании должны быть расписаны конкретные достижения и основания для этого», — сказал начальник правового управления Денис Голушков.

В ходе обсуждения депутат Александр Иванов предложил конкретизировать, что является особым поручением, а также снизить размер премий до 30% от содержания.

Лидер фракции КПРФ в горсовете Леонид Михайленко подчеркнул, что премирование муниципальных служащих должно идти по чётким правилам. Он заявил, что «премиальная система должна применяться однозначно», так как «это стимул для улучшения работы администрации». Однако в положении о премировании должно быть чётко указано, какие именно задания являются важными, а не просто выполнением своих функций.

Председатель комитета Юрий Федотов считает, что вознаграждение мэру города должно быть фиксированным.

«Я вообще считаю, что мэру города при его избрании надо определять какое-то конкретное вознаграждение. Должность мэра — это в первую очередь почётно, ответственно и важно для города. Человек идёт в мэры не заработать, а из соображений: «Что я могу сделать для омичей и в целом для города», — прокомментировал Федотов.

Комитет по финансово-бюджетным вопросам рекомендовал горсовету принять к рассмотрению проект решения, предложенный правовым управлением.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, информация о том, что мэр Омска Вячеслав Двораковский на протяжении нескольких лет получал огромные премии, которые ему выписывали его заместители, возмутила омичей. Премии, сопоставимые с зарплатами, также получали заместители мэра и директора департаментов.

По информации прокуратуры, в 2016 году градоначальнику выписали премию в размере 1,9 млн рублей. Общий доход за год составил более 5 млн рублей. С начала 2017 года мэра премировали на миллион рублей. Общая сумма дохода за истекший период — 1,9 млн рублей. С 2014 года размер таких премий мэра составил около 7 млн рублей.

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Однако в мэрии Омска в этой информации ничего шокирующего не увидели. Там заявили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города, включая мэра, «осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета». Более того, «указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросов у контрольно-надзорных органов».

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Напомним, средняя зарплата в регионе за январь — апрель 2017 года составляла 28 111,4 рубля в месяц.