Баку, 15 июля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Баку вновь предпринял попытку придать импульс развитию идеи Транскаспийского международного транспортного железнодорожного маршрута, причем без учета России. В конце июня на встрече руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Ирана, Украины и Польши участники пришли к выводу о расширении нового маршрута «Юг — Запад». Предполагается, что данный коридор позволить нарастить транзитные возможности участвующих в проекте стран, а также оптимизировать перевозки по направлению Индия — Персидский залив — Иран — Азербайджан — Грузия — Украина — Европа. Ситуацию анализирует заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Китайcкий флаг

Кавказские и западные политики размышляют над маршрутом через Каспий с выходом в Турцию или Польшу через Украину уже на протяжении 13 лет. Считается, что подобный маршрут даст возможность Евросоюзу выйти из-под «транспортной зависимости» от РФ. Учитывая как существование единой российской колеи от границы Казахстана до польского Славкува, так и тот факт, что транзит груза через несколько границ обходится дороже, чем единоразовая перегрузка, приходится признать, что проект носит политический характер. Это предположение косвенно подтверждается словами главы железной дороги Грузии Мамуки Бахтадзе.

Вопрос, однако же, не только в том, где возить грузы, но и в том, что конкретно это будут за грузы. В качестве основного поставщика грузов называются Китай и Индия, хотя Китай, уже определившийся со своим маршрутом (Казахстан — Россия — Белоруссия), не выражает энтузиазма в отношении данного проекта, участие в котором привело бы к удорожанию китайских товаров. С Индией все еще сложнее: единый маршрут Индия — Азербайджан отсутствует, а ширина колеи в Пакистане и Иране (как и в Азербайджане), через которые должны везти грузы из Индии, отличается от индийской. Поэтому Индии сейчас проще и дешевле отправлять свои грузы морем.

Но инициаторы проекта не сдаются.

Подробнее читайте здесь: Станет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?

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