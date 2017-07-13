Красноярск, 13 июля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжает набирать обороты скандал вокруг депутатских зарплат. Информация о том, что парламентарии единогласно проголосовали за законопроект о повышении своих зарплат вдвое, вызвала общественный резонанс не только в Красноярском крае, но и за его пределами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Сегодня, 13 июля, ряд красноярских массмедиа сообщил, что некоторые депутаты не знали, за что на самом деле голосуют. А в Красноярском отделении ЛДПР ИА REGNUM и вовсе заявили, что требуют отмены повышения зарплат министрам и депутатам.

«ЛДПР официально заявляет, что выступает против повышения зарплат депутатам Законодательного собрания, министрам правительства и губернатору. Закон об этом представители партии власти провели обманным путем», — говорится в сообщении пресс-службы реготделения партии.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Александр Глисков подчеркнул, что «закон по своей сути и по процедуре принятия нарушает все этические нормы».

«Его авторы умышленно ввели в заблуждение других депутатов Заксобрания о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии. В исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было», — отметил он.

В связи с этим фракция ЛДПР в Заксобрании решила обратиться в краевую прокуратуру, чтобы «надзорный орган опротестовал закон, в связи с тем, что принят он был с явными нарушениями регламента».

По словам Глискова, фракция отзывает свои голоса под этим законом и требует созвать чрезвычайную сессию Законодательного собрания, чтобы отменить этот документ. В ЛДПР заявили, что все, «кто причастен к такому обману, должны понести наказание и лишиться депутатских мандатов». Местным СМИ Глисков также сообщил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить правдивость своих слов.

На резонансную тему повышения зарплат высказались коллеги красноярских парламентариев из других регионов.

«Чем коллеги руководствовались, когда пересматривали бюджет? Это перераспределение идёт из соответственных расходов, это надо с одной статьи расходы перебросить на другую. Для этого требуется как минимум какое-то обоснование, минимум! Это же существенное увеличение расходной части бюджета, это же не единовременная какая-то выплата депутатам. Это же постоянно сейчас будет так происходить, если речь идет о заработной плате», — цитирует «7 канал» депутата Законодательной думы Томской области Виталия Оглезнева.

При этом в Заксобрании Омской области из 44 человек зарплату получают только пятеро. В Законодательной думе Томской области — 10 из 42. В Новосибирской области из 75 депутатов зарплату получают 13. В Красноярском крае в Заксобрании 52 депутата, 35 из них получают зарплату.

Первый секретарь крайкома Коммунистической партии Коммунисты России Андрей Селезнёв в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что такие ситуации, когда поправки могли быть внесены прямо на сессии, возможны. Поэтому он не исключил, что часть красноярских депутатов не знала, за что голосует.

«Судя по видеосъёмкам доклада по этому вопросу, который делал вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко, он как раз говорил о неких поправках, которые были внесены, но не расшифровывал, что это за поправки. Поэтому вполне возможно, что технически такая ситуация, когда депутаты были не совсем в курсе, произойти могла. Хотя мне кажется, что такие вопросы всё равно должны решаться по согласованию», — отметил Андрей Селезнёв.

«Что касается непосредственно роста зарплат, я считаю, что депутаты и чиновники в принципе должны получать среднюю зарплату обычного рабочего человека. И нужно отменить специальную пенсионную систему для чиновников, пенсия у них должна быть такой же, как и у всех граждан. С точки зрения справедливости, зарплата чиновников не должна превышать среднюю по региону и выглядеть как какая-то другая система оплаты труда, чем у большинства граждан», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года красноярцев потрясло известие о том, что депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за закон, согласно которому в два раза вырастет зарплата краевых руководителей и парламентариев. И если сейчас в среднем речь идёт о 100−120 тысячах рублей в месяц, то после повышения эта сумма должна была взлететь до 200 тысяч рублей. Уточнялось, что документ вступил в силу, но для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет.

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Новость о том, что и без того далеко не бедные чиновники и депутаты собираются разбогатеть в два раза, вызвала огромнейший общественный резонанс. Красноярцы делились своим возмущением в соцсетях и в комментариях в местных СМИ. А ведущий местного телеканала Александр Смол в эфире даже попросил поаплодировать депутатам за такое решение. «Вы молодцы, вы идёте правильными шагами. Это круто: куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату», — сказал он, обращаясь к народным избранникам.

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12 июля в Заксобрании края информацию о том, что красноярские депутаты сами себе повысили зарплату в два раза, назвали «искажённой». В пресс-службе регионального парламента заявили, что законом предусмотрен особый порядок его вступления в силу — только после корректировки бюджета, причём отдельно должны быть указаны группы должностей, для которых возможны такие поощрения. Следовательно, каждое такое решение в будущем подлежит обсуждению. «Никаких изменений в оплате труда не произошло», — подытожили в краевом парламенте.

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В прокуратуре края ИА REGNUM сообщили, что проведут проверку законности принятия депутатами этого закона края. В ведомстве подтвердили, что указанный закон на сессии 8 июня приняли сразу в двух чтениях. И поправка депутатов в проект закона, предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, была включена в текст закона в день заседания сессии. Доработанный ко второму чтению законопроект до его принятия в прокуратуру края не поступал и правовую экспертизу в ведомстве не проходил.

Напомним, по данным прокуратуры, вновь принятый краевой закон предусматривает повышение оплаты труда в два раза губернатору, председателю краевого правительства, спикеру Заксобрания, их заместителям, министрам, председателям комитетов краевого парламента, депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной оплачиваемой основе, председателю, аудиторам Счетной палаты края, председателю регионального избиркома, его заместителю, секретарю избирательной комиссии края.

Справка: средняя заработная плата в Красноярском крае в первом квартале 2017 года, по данным Красноярскстата, составляла 36 420,5 рубля. Средний размер пенсий на 1 апреля 2017 года составлял 13 861,9 рубля. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года составляла 11 142 рубля в месяц.