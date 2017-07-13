Екатеринбург, 13 июля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мемориальная доска Людмиле Татьяничевой восстановлена на фасад дома по улице 8 марта, 68 в котором проживала знаменитая уральская поэтесса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественница Татьяна Арбенева.

Андрей Алексеев Мемориальная доска Людмиле Татьяничевой

Мемориальная доска поэтессе была выполнена свердловским скульптором Петром Сажиным, автором памятника Комсомол Урала и соавтором памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Татьяна Арбенева является внучкой и наследницей известного скульптора. Она сообщила, что также была восстановлена мемориальная доска советскому учёному, металлургу Акиму Головину, который также проживал в этом доме.

«В восьмидесятые годы на фасаде дома 68 по улице 8 Марта были торжественно открыты одна за другой мемориальные доски нашим замечательным землякам — русской советской поэтессе Людмиле Татьяничевой и ученому-металлургу Акиму Головину. Имя и творчество Татьяничевой в прежнюю эпоху было знакомо, пожалуй, миллионам наших соотечественников, особенно — уральцев. «Когда говорят о России — я вижу мой синий Урал…» — эти строки многие помнят с детства. Они запечатлены и на бронзовой мемориальной доске рядом с профилем-барельефом поэтессы. Когда-то это был жилой дом, где жила и работала Людмила Константиновна. Здесь же по соседству жил и учёный-металлург, профессор Аким Филиппович Головин. Он был одним из создателей нашей уральской, советской стали для танков и орудий, станков и инструментов, так необходимый для фронта, для Победы в годы Великой Отечественной войны и потом, в мирное время», — сообщил профессор культурологии УрГЭУ, Вадим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальные доски были демонтированы с фасада здания в сентябре 2016 года, после того как в принадлежащем Новотихвинскому монастырю здании начался ремонт. Тогда к поискам пропавших мемориальных досок подключились общественники. Были направлены обращения в Главархитектуры и городское управление культуры. Однако в ведомствах сообщили, что на их балансе мемориальные доски не числятся. Тогда Татьяна Арбенева обратилась в полицию и вскоре доски (выполненные из металла) были найдены брошенными возле здания.

Владельцы здания обещали восстановить мемориальные доски весной 2017 года, но этого не произошло. После того, как к ним обратились вновь, было обещано, что мемориальные доски будут возвращены на фасад здания до сентября 2017 года.