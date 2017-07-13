Элиста, 13 июля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Арест первого заместитель председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями — это, безусловно, «сильный репутационный удар по правительству Калмыкии». Такое мнение высказал политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

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«И дело не только в том, что главный фигурант уголовного расследования занимал пост первого вице-премьера и считался человеком, близким к главе региона. Криминальный скандал связан со сферой животноводства — ключевой отраслью калмыцкой экономики, которую глава республики Алексей Орлов считает абсолютным приоритетом. В этом смысле, криминальные схемы Ланцанова, о которых говорят представители СКР, оказались ударом в спину Орлову», — уверен эксперт.

По мнению Андрея Серенко, разоблачение высокопоставленного чиновника «свидетельствует не только об эффективности работы правоохранительных органов, но и о способности региональной административной системы к самоочищению».

Серенко уверен, что «дело Ланцанова» — ещё один эпизод в цепочке коррупционных разоблачений и, скорее всего, не последний.

«Воры и коррупционеры есть во всех регионах, но далеко не везде мы видим их разоблачения. На мой взгляд, там, где все тихо и спокойно, как раз и есть самая неблагополучная ситуация», — говорит политолог.

В том, что в степной республике ведётся кропотливая работа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах уверен и политолог, член Клуба экспертов Нижнего Поволжья Виталий Арьков. По его словам, факт задержания курирующего АПК — ключевую отрасль экономики региона — вице-премьера и заместителя министра сельского хозяйства как раз тому явное доказательство.

«Это также показатель того, что в столь непростом в плане взаимоотношений и крепких родственных/клановых связей обществе национальной республики нет неприкасаемых и покрываемых», — отмечает эксперт.

А вот журналист Семён Атеев полагает, что Ланцанова задержали «по отмашке сверху».

«Наши силовики на это не решились бы. А отмашка была вызвана, в первую очередь, тем, что приближаются президентские выборы, … надо продемонстрировать, что борьба с коррупцией ведётся по всем фронтам — не только на федеральном уровне, но и в регионах, даже таких малозначительных, как Калмыкия», — цитирует «Кавказский узел» слова Атеев.

По его мнению, аресты не отразятся на экономике республики, которая в настоящее время и так «никудышная».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия Петра Ланцанова было возбуждено 9 июля. По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив своими должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам республиканского Минсельхоза принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счёт образованного холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Одна часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая — использована не по назначению.

Однако Ланцанов оказался не единственным подозреваемым. Следствие располагает сведениями о возможной причастности к совершению этого преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан. Оба заключены под стражу по решению суда.

Ланцанову предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ — в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Обвинение Кектышеву предъявят уже в ближайшее время.

Добавим, что после задержания руководством партии «Единая Россия» в отношении Петра Ланцанова и Эрдни Кектышева были приняты соответствующие меры — их членство в партии было приостановлено.

Напомним, в феврале 2015 года фигурантом уголовного дела оказалась вице-премьер республиканского правительства — министр образования Лариса Васильева. Её обвинили в «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Тогда сообщалось, что действия Васильевой повлекли за собой причинение крупного ущерба министерству на общую сумму более 10 миллионов рублей, а также подрыв авторитета и дискредитацию органов госвласти республики.

В тоже время за коррупцию был осужден глава администрации Городовиковского района Калмыкии Сергей Манджиков. Суд признал его виновным виновным в получении крупной взятки.

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