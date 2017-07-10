Арестованы вице-премьер и замминистра сельского хозяйства Калмыкии

Элиста, , 01:32 — REGNUM В Калмыкии задержаны первый заместитель председателя правительства республики Перт Ланцанов и заместитель министра сельского хозяйства Эрдни Кектышев. Уголовное дело в отношении Ланцанова возбуждено Следственным комитетом РФ, сообщает 9 июля пресс-служба ведомства.

Как стало известно следствию, в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудниками регионального министерства сельского хозяйства принудить более 400 производителей сельхоз продукции к перечислению части средств от полученных ими субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии».

Сообщается, что часть переведенных в результате принуждения средств вскоре была похищена, остальные деньги были использованы не по назначению.

В причастности к преступлению подозревается и заместитель министра сельского хозяйства республики Кектышев. Оба подозреваемых задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ланцанову уже предъявлены обвинения: злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. В ближайшее время обвинения будут выдвинуты и в отношении Кектышева.