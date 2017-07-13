Новосибирск, 13 июля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Директор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман в скором времени может покинуть свой пост. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого Кехмана. Директор НОВАТа сообщил изданию, что принял решение уйти с поста генерального директора театра, не дожидаясь вердикта суда по делу о его личном банкротстве.

Новосибирский театр оперы и балета

«Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона, — отметил Владимир Кехман.

Исполнять обязанности гендиректора театра будет главный режиссер Вячеслав Стародубцев. Однако в самом театре это сообщение пока не комментируют. Информацию оставил «без комментариев» и заместитель директора НОВАТа по связям с общественностью Виктор Титов.

«Комментариев пока нет. Читайте «Известия», кроме этого источника пока нет информации», — ответил Титов на вопрос ИА REGNUM.

Напомним, ранее директор НОВАТа Владимир Кехман уходил в отпуск по уходу за ребёнком. Однако позже Кехман вновь вышел на работу.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершён. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. (…) Я возвращаюсь к работе», — заявлял тогда он.

Как уже рассказывало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года, после того как Новосибирский государственный академический театр оперы и балета открылся после ремонта, представители общественности и некоторые архитекторы были повержены в шок проведенными ремонтными работами в федеральном памятнике культурного наследия.

Выяснилось, что многие работы проводились без разрешительной документации. Кехману было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года.

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Он также был оштрафован за незаконные работы — на 100 и 125 тысяч рублей.

Уже в мае 2016 года Владимир Кехман попытался изменить предмет охраны в театре, выведя из-под охраны часть интерьеров, но возмущенная общественность не дала этого сделать.

В мае 2017 года НОВАТ через сайт госзакупок начал искать подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

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В июле 2016 года Петербургский арбитраж признал Владимира Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. При этом Кехман ранее неоднократно заявлял, что уйдет с поста директора Новосибирского оперного театра только, если закон признает его неспособным занимать эту должность из-за банкротства

Владимир Кехман возглавил Оперный театр в Новосибирске после ухода прежнего руководителя Бориса Мездрича, уволенного после показа оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». Тогда в отношении Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное производство по статье об осквернении религиозной литературы, предметов религиозного почитания, символики и атрибутики. Позже дела были прекращены «за отсутствием состава административного правонарушения».

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