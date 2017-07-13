Санкт-Петербург, 13 июля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Мощи святителя Николая Мирликийского (Чудотворца) 13 июля прибыли в Санкт-Петербург из Москвы. Во второй половине дня начнется поклонение святыне.

ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти Ковчег с мощами в аэропорту Пулково

Доставил ковчег с мощами из Москвы архиепископ Солнечногорский Сергий. В аэропорту «Пулково» святыню встречали архиепископ Петергофский Амвросий, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, сообщили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Затем ковчег с мощами на автомобиле был доставлен в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, где он будет находиться до 28 июля.

У ворот собора святыню встретили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и представители духовенства Санкт-Петербурга.

Доступ верующих к святым мощам 13 июля начнется в 16:00 и продлится до 22:00. В последующие дни, с 14 по 27 июля, паломники смогут поклониться мощам ежедневно с 07:00 до 22:00. После завершения пребывания в РФ святыня 28 июля будет возвращена в Италию.