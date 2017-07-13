Москва, 13 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Первая встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в рамках саммита G20 стала заметным событием для граждан РФ. 89% граждан РФ знают об этой встрече. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Наиболее запомнившимися темами встречи для жителей России (слышавших о ней) стали: ситуация в Сирии и на Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, борьба с терроризмом.

48% жителей России ожидают, что личная беседа Трампа и Путина пойдет на пользу России. О негативных результатах встречи говорит лишь 1% опрошенных.

Улучшение двусторонних отношений в целом прогнозируют также 48% граждан РФ, ухудшение — 2%, не ждут каких-либо изменений 41% респондентов.

После встречи жители России стали больше симпатизировать президенту США. Доля положительных ответов выросла в июле до 27% (с 13% в апреле), а отрицательных, соответственно, снизилась до 22% (с 39%). Безразлично относятся к Трампу 40% опрошенных.

Опрос проведен 9−10 июля 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоялась 7 июля в Гамбурге в рамках саммита G20. Вместо запланированных 35 минут беседа глав двух держав продолжалась более двух часов.

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