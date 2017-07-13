Гарвард, США, 13 июля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Ученые из США рассказали об эффективном способе продления жизни во взрослом возрасте. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

Василий Перов. Старушка. Фрагм. варианта к «Старики-родители на могиле сына». 1874

Ученые из Гарвардской школы здравоохранения показали, что люди, которые улучшают качество своих диет с течением времени, могут значительно снизить риск преждевременной смерти. По их словам, чем старше становится человек, тем больше он должен есть цельного зерна, овощей, фруктов, орехов и рыбы, а также меньше красного и обработанного мяса и напитков с сахаром.

Исследователи уверены, что средиземноморская диета и метод DASH (Dietary approaches to stop hypertension) являются наиболее приемлемыми режимами питания.

«Наше исследование показывает, что даже незначительное улучшение качества диеты может существенно снизить риск смерти, и наоборот, ухудшение качества питания может увеличить этот риск», — сказал один из авторов работы.

Ученые провели анализ изменений в рационе около 74 тыс. взрослых людей в течение 12 лет (1986−1998 годы). После чего в последующие 12 лет (1998−2010 годы) у этих же людей они проанализировали возникновение факторов, связанных с риском преждевременной смерти.

В результате проведенного исследования выяснилось, что улучшение качества диеты оказалось связанным с уменьшением риска смертности. При замене одной ежедневной порции красного мяса на орехи или бобовые происходит снижение риска смертности на 8−17%. Напротив, ухудшение качества диеты было связано с увеличением риска смертности на 6−12%.

Ученые уверены, что полученные результаты говорят о долгосрочных преимуществах для здоровья, связанных с улучшением качества питания людей. При этом, по их мнению, особое внимание должно быть уделено общим схемам питания, а не отдельным продуктам или питательным веществам.