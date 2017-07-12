Министерство культуры объявило фильмы, достойные господдержки
Москва, 12 июля, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Среди картин, производство которых поддержит Минкульт, 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов и 8 фильмов для детей. Кроме того, был выделен ряд фильмов, попавших в резерв. Они будут профинансированы в том случае, если Министерство культуры выделит дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа.
В список одобренных игровых авторских и экспериментальных фильмов попали:
- «Грех» Андрея Кончаловского;
- «Элефант» Антона Красовского;
- «Фея Анны Меликян;
- «Подбросы» Ивана Твердовского;
- «Неадекватные люди 2» Романа Каримова;
- «Воскресенье» Сергея Проскурина;
- «Крик тишины» Алексея Карелина;
- «Аманат» Антона Сиверса;
- «Жанры-2» Алексея Шабарова;
- «Дядя Саша» Александра Гордона;
- «Высота 220» Леонида Пляскина;
- «Танец с саблями» Юсупа Разыкова;
- «На Париж» Ираклия Квирикадзе;
- «Архипелаг» Максима Демченко;
- «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского;
- «Балканский рубеж» Андрея Волгина;
- «Страх высоты» Владимира Мирзоева;
- «Пальмира» Ивана Болотникова;
- «Мысленный волк» Валерии Гай Германики;
- «Сторож» Юрия Быкова;
- «Выше неба» Оксаны Карас;
- «Крымские каникулы» Леонида Марголина;
- «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе;
- «Ревность» Нигины Сайфуллаевой;
- «Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана;
- «На луне» Максима Фадеева;
- «Три в одном» Руслана Паушу;
- «Клятва» Владимира Котта;
- «Вниз» Марюса Бальчюнаса;
- «Футбол — это жизнь» Алексея Луканева;
- «Папы» Артура Винденмеера;
- «Неведомое» Александра Богуславского;
- «У моря» Олега Лукичёва;
- «Идентификация» Вячеслава Лисневского;
- «Сердце мира» Нины Мещаниновой;
- «Начала. Легенда о Самбо» Дмитрия Киселева;
- «Учености плоды» Игоря Угольникова;
- «Кадиш» Константина Малкина-Фама;
- «Гранд канкан» Михаила Косырева-Нестерова.
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Среди проектов фильмов режиссеров-дебютантов, получивших субсидии:
- «Битва» А. Аббасова;
- «Ночной прилив» С. Тамерлана Оглы;
- «Папа» К. Соколова;
- «Абрикосовый рай» П. Олевского;
- «Бык» Б. Аколова;
- «Волшебник» М. Морскова;
- «Юморист» М. Зильбермана;
- «Рейтинг» А. Чернова;
- «Предок» М. Зыкова;
- «Выйти из группы» М. Тумова;
- «Она» М. Аграновича;
- «Родовая схватка» И. Глазычева.
Фильмы для детей, получившие финансовую поддержку Министерства культуры:
- «Сестрёнка» Александра Галибина;
- «Ералаш» Бориса Грачевского;
- «Братство бессмертных» Геннадия Хазанова;
- «Зимняя поездка к деду» Евгения Герасимова;
- «Домовой» Александра Невского;
- «Эбигейл» Аркадия Волгина;
- «Петька» Вячеслава Лагунова;
- «Робо» Сарика Андреасяна.
Работа над реализацией многих проектов уже ведется. Режиссеры планируют завершить съемки летом-зимой 2018 года.
В презентациях кинопроектов участвовали режиссёры, сценаристы, продюсеры и предполагаемые актёры будущих фильмов. В течение двух дней Экспертные советы Минкультуры Российской Федерации рассмотрели 120 картин и выделили среди них проекты, достойные государственного финансирования.