Москва, 12 июля, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Среди картин, производство которых поддержит Минкульт, 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов и 8 фильмов для детей. Кроме того, был выделен ряд фильмов, попавших в резерв. Они будут профинансированы в том случае, если Министерство культуры выделит дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». Реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Съёмочный процесс

В список одобренных игровых авторских и экспериментальных фильмов попали:

«Грех» Андрея Кончаловского;

«Элефант» Антона Красовского;

«Фея Анны Меликян;

«Подбросы» Ивана Твердовского;

«Неадекватные люди 2» Романа Каримова;

«Воскресенье» Сергея Проскурина;

«Крик тишины» Алексея Карелина;

«Аманат» Антона Сиверса;

«Жанры-2» Алексея Шабарова;

«Дядя Саша» Александра Гордона;

«Высота 220» Леонида Пляскина;

«Танец с саблями» Юсупа Разыкова;

«На Париж» Ираклия Квирикадзе;

«Архипелаг» Максима Демченко;

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского;

«Балканский рубеж» Андрея Волгина;

«Страх высоты» Владимира Мирзоева;

«Пальмира» Ивана Болотникова;

«Мысленный волк» Валерии Гай Германики;

«Сторож» Юрия Быкова;

«Выше неба» Оксаны Карас;

«Крымские каникулы» Леонида Марголина;

«Кроличья лапа» Наны Джорджадзе;

«Ревность» Нигины Сайфуллаевой;

«Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана;

«На луне» Максима Фадеева;

«Три в одном» Руслана Паушу;

«Клятва» Владимира Котта;

«Вниз» Марюса Бальчюнаса;

«Футбол — это жизнь» Алексея Луканева;

«Папы» Артура Винденмеера;

«Неведомое» Александра Богуславского;

«У моря» Олега Лукичёва;

«Идентификация» Вячеслава Лисневского;

«Сердце мира» Нины Мещаниновой;

«Начала. Легенда о Самбо» Дмитрия Киселева;

«Учености плоды» Игоря Угольникова;

«Кадиш» Константина Малкина-Фама;

«Гранд канкан» Михаила Косырева-Нестерова.

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Снимается кино

Среди проектов фильмов режиссеров-дебютантов, получивших субсидии:

«Битва» А. Аббасова;

«Ночной прилив» С. Тамерлана Оглы;

«Папа» К. Соколова;

«Абрикосовый рай» П. Олевского;

«Бык» Б. Аколова;

«Волшебник» М. Морскова;

«Юморист» М. Зильбермана;

«Рейтинг» А. Чернова;

«Предок» М. Зыкова;

«Выйти из группы» М. Тумова;

«Она» М. Аграновича;

«Родовая схватка» И. Глазычева.

Eralash.ru Борис Грачевский

Фильмы для детей, получившие финансовую поддержку Министерства культуры:

«Сестрёнка» Александра Галибина;

«Ералаш» Бориса Грачевского;

«Братство бессмертных» Геннадия Хазанова;

«Зимняя поездка к деду» Евгения Герасимова;

«Домовой» Александра Невского;

«Эбигейл» Аркадия Волгина;

«Петька» Вячеслава Лагунова;

«Робо» Сарика Андреасяна.

Работа над реализацией многих проектов уже ведется. Режиссеры планируют завершить съемки летом-зимой 2018 года.

В презентациях кинопроектов участвовали режиссёры, сценаристы, продюсеры и предполагаемые актёры будущих фильмов. В течение двух дней Экспертные советы Минкультуры Российской Федерации рассмотрели 120 картин и выделили среди них проекты, достойные государственного финансирования.