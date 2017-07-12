Москва, 12 июля, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Среди картин, производство которых поддержит Минкульт, 39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режиссеров-дебютантов и 8 фильмов для детей. Кроме того, был выделен ряд фильмов, попавших в резерв. Они будут профинансированы в том случае, если Министерство культуры выделит дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». Реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР
Съёмочный процесс

В список одобренных игровых авторских и экспериментальных фильмов попали:

  • «Грех» Андрея Кончаловского;
  • «Элефант» Антона Красовского;
  • «Фея Анны Меликян;
  • «Подбросы» Ивана Твердовского;
  • «Неадекватные люди 2» Романа Каримова;
  • «Воскресенье» Сергея Проскурина;
  • «Крик тишины» Алексея Карелина;
  • «Аманат» Антона Сиверса;
  • «Жанры-2» Алексея Шабарова;
  • «Дядя Саша» Александра Гордона;
  • «Высота 220» Леонида Пляскина;
  • «Танец с саблями» Юсупа Разыкова;
  • «На Париж» Ираклия Квирикадзе;
  • «Архипелаг» Максима Демченко;
  • «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского;
  • «Балканский рубеж» Андрея Волгина;
  • «Страх высоты» Владимира Мирзоева;
  • «Пальмира» Ивана Болотникова;
  • «Мысленный волк» Валерии Гай Германики;
  • «Сторож» Юрия Быкова;
  • «Выше неба» Оксаны Карас;
  • «Крымские каникулы» Леонида Марголина;
  • «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе;
  • «Ревность» Нигины Сайфуллаевой;
  • «Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана;
  • «На луне» Максима Фадеева;
  • «Три в одном» Руслана Паушу;
  • «Клятва» Владимира Котта;
  • «Вниз» Марюса Бальчюнаса;
  • «Футбол — это жизнь» Алексея Луканева;
  • «Папы» Артура Винденмеера;
  • «Неведомое» Александра Богуславского;
  • «У моря» Олега Лукичёва;
  • «Идентификация» Вячеслава Лисневского;
  • «Сердце мира» Нины Мещаниновой;
  • «Начала. Легенда о Самбо» Дмитрия Киселева;
  • «Учености плоды» Игоря Угольникова;
  • «Кадиш» Константина Малкина-Фама;
  • «Гранд канкан» Михаила Косырева-Нестерова.

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Снимается кино

Среди проектов фильмов режиссеров-дебютантов, получивших субсидии:

  • «Битва» А. Аббасова;
  • «Ночной прилив» С. Тамерлана Оглы;
  • «Папа» К. Соколова;
  • «Абрикосовый рай» П. Олевского;
  • «Бык» Б. Аколова;
  • «Волшебник» М. Морскова;
  • «Юморист» М. Зильбермана;
  • «Рейтинг» А. Чернова;
  • «Предок» М. Зыкова;
  • «Выйти из группы» М. Тумова;
  • «Она» М. Аграновича;
  • «Родовая схватка» И. Глазычева.
Eralash.ru
Борис Грачевский

Фильмы для детей, получившие финансовую поддержку Министерства культуры:

  • «Сестрёнка» Александра Галибина;
  • «Ералаш» Бориса Грачевского;
  • «Братство бессмертных» Геннадия Хазанова;
  • «Зимняя поездка к деду» Евгения Герасимова;
  • «Домовой» Александра Невского;
  • «Эбигейл» Аркадия Волгина;
  • «Петька» Вячеслава Лагунова;
  • «Робо» Сарика Андреасяна.

Работа над реализацией многих проектов уже ведется. Режиссеры планируют завершить съемки летом-зимой 2018 года.

В презентациях кинопроектов участвовали режиссёры, сценаристы, продюсеры и предполагаемые актёры будущих фильмов. В течение двух дней Экспертные советы Минкультуры Российской Федерации рассмотрели 120 картин и выделили среди них проекты, достойные государственного финансирования.