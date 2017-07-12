Вашингтон, 12 июля, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Поддержка однополых браков среди населения США в июне 2017 года достигла 20-летнего максимума, согласно опросу американского исследовательского центра Pew Research Center.

Времена меняются

Результаты пороса показали, что 62% граждан США в настоящий момент одобряют однополые браки, 32% — выступают против.

Опрос показал, что однополые браки начали поддерживать те группы населения, которые до недавнего времени высказывались против.

Напомним, опрос Pew Research Center проводился на территории всей страны с 8 по 18 июня, в нем приняли участие 2 тыс. 504 респондента.

Взгляды на однополые браки резко изменились в последние годы. Еще в 2010 году большинство граждан США — 48% — выступали против, 42% — высказывалось за.

Только за последний год число жителей США, готовых поддержать однополые браки, выросло на 7%, с 55% в марте 2016 года до 62% в текущем году.