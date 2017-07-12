Москва, 12 июля, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении в четырех регионах РФ курортного сбора в качестве эксперимента комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Документ предполагает, что в Республике Крым, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях появится новый сбор с туристов, которые проведут в регионе более 24 часов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении в июне, однако глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») отметил необходимость доработки законопроекта ко второму чтению. Основные поправки к документу профильный комитет сформулировал по итогам парламентских слушаний с представителями регионов, которые прошли в Госдуме 10 июля.

Новая ставка и период

Первоначальный вариант документа предполагал, что ставка курортного сбора не может быть выше 100 рублей в сутки. При этом предполагается, что устанавливать ставку будет сам регион РФ. Ко второму чтению депутаты договорились, что ставка сбора на первый год проведения эксперимента не может быть выше 50 рублей. С 2019 года ставка может стать выше в два раза и достигнуть 100 рублей. При этом муниципалитеты могут на свое усмотрение установить нулевую ставку сбора, а также в любой момент подать заявку о выходе из участия в эксперименте.

«Мы сохраняем уровень до 100 рублей в общем законе, но устанавливаем, что в 2018 году он не может превышать 50 рублей. Все нормы, что муниципалитет в этих пределах может предложить свои варианты, они, естественно, сохраняются», — пояснил глава профильного комитета Андрей Макаров.

Субъект РФ, участвующий в эксперименте, должен принять закон, который установит не только размер взноса, но и территорию проведения эксперимента, а также порядок и способ его перечисления в бюджет субъекта РФ. Согласно поправкам ко второму чтению, такой закон должен быть принят до 1 декабря 2017 года. Взимать курортный сбор регионы начнут 1 мая 2018 года.

«Мы начинаем эксперимент, но он касается не только взимания платы, он касается подготовки необходимых нормативных актов, поэтому мы разграничиваем начало проведения эксперимента, предлагаем установить срок, до которого регионы должны установить свои законы, и устанавливаем срок, с которого регионы в своих законах могут установить начало взимания курортного сбора», — сообщил Макаров.

Распределение доходов

Средства от курортного сбора будут перечисляться в региональные и муниципальные бюджеты. Для администрирования средств будет использоваться специальный бюджетный фонд, который вводится только для того, чтобы в бюджете обособить средства, полученные в результате сбора, от других средств и обеспечить их целевое использование.

Собранные средства будут направляться в форме межбюджетных трансфертов в муниципальный бюджет. Причем в 2018 году туда поступит не менее 70% собранных в ходе введения сбора средств. Остальные 30% предлагается направить в региональные бюджеты в качестве помощи для администрирования и ввода сбора. С 2019 года в муниципальные бюджеты будут направляться все 100% средств от сбора.

При этом доходы от уплаты курортного сбора будут исключены из межбюджетных отношений. То есть они не буду учитываться при распределении дотаций на сбалансированность региональных бюджетов.

Порядок сбора

Туристам предлагается уплачивать сумму курортного сбора, исходя из суточной ставки сбора и количества проведенных в регионе дней. Предполагается, что плата за первые сутки взиматься не будет. Депутаты также прописали, что сумма курортного сбора не включается в стоимость проживания, а повторное взимание курортного сбора запрещено.

«В вопросе того, когда взимается курортный сбор, мы не стали прописывать частности, потому что одни граждане берут путевки раньше, другие позже, поэтому мы прописали, что курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения», — рассказал глава профильного комитета Андрей Макаров.

Собирать средства и перечислять их в бюджет субъекта РФ будет оператор курортного сбора. Порядок работы такого оператора курортного сбора также будет определять субъект РФ в законе о введении курортного сбора на своей территории.

Кроме того, депутаты также согласились с предложением главы профильного комитета о том, что в каждом регионе должен быть создан Общественный совет, который проследит за целевым использованием средств. В такой совет предлагается включить представителей операторов курортного сбора, а также представителей общественных и экспертных организаций, действующих на территории проведения эксперимента.

«А с 1 января 2020 года субъекты РФ смогут делегировать остальные полномочия, не только контроль, на субъектовый уровень. Фактически мы понимаем, что 2018 год с учетом срока ведения небольшой, а накопленный за 2019 год опыт позволит затем делегировать полномочия на муниципальный уровень», — отметил Макаров.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 14 июля.