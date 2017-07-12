Санкт-Петербург, 12 июля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. На рынке новостроек Петербурга продолжается падение продаж, но застройщики вводят в строй всё новые объекты. Мнения экспертов о том, является ли происходящее кризисом перепроизводства или колебанием спроса, расходятся.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

По итогам первого полугодия 2017 года на первичном рынке недвижимости Петербурга и пригородов было продано 1,5 млн квадратных метров жилья, сообщили 12 июля в компании Knight Frank. Этот показатель на 34% ниже, чем в прошлом полугодии, и на 25% ниже, чем в аналогичный период 2016 года. Эксперты компании отмечают, что продажи в пригородах падают быстрее, чем в городе. Аналитики связывают это с «затовариванием рынка периферийных районов».

Вместе с тем застройщики, несмотря на падение продаж, не прекращают ввод новых объектов. Эксперты Knight Frank полагают, что налицо переизбыток предложения, а «сегмент жилья экономкласса в пригородах на всех парах несется к классическому кризису перепроизводства».

Падение продаж на рынке недвижимости закономерно, если учитывать, что экономика страны в течение нескольких лет пребывала в состоянии рецессии, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM девелопер Олег Барков. Президент России во время своей «прямой линии» 15 июня заявил о том, что в экономике уже три квартала наблюдается рост, но процессы на рынке недвижимости носят инерционный характер. Потенциальные покупатели в большинстве своем переключились на ипотеку, и число сделок закономерным образом сократилось.

К тому же значительная часть спроса на недвижимость в пригородах Петербурга носила инвестиционный характер: люди вкладывали в квартиры, поскольку рынок ценных бумаг развит в гораздо меньшей степени. Практика, однако, показывает, что сдавать эти квартиры в аренду с каждым годом становится всё труднее.

Застройщики, несмотря на падение продаж, продолжают вводить в строй новые объекты, и это объясняется тем, что остановка этого процесса — самоубийственна, объясняет Олег Барков. Нормы 214-го федерального закона приводят к тому, что остановка приведет, в самом лучшем случае, к банкротству застройщика. Участникам рынка проще достроить объекты за счет собственных или заемных средств и продавать, либо сдавать их в аренду дольше и дешевле.

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В свою очередь, экономисты полагают, что на рынке недвижимости наблюдаются колебания спроса, а не переизбыток предложения. Такие колебания происходят регулярно и являются труднопрогнозируемыми, сказал в разговоре с ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

В городе по-прежнему много жителей, не обеспеченных жильем в достаточной степени, и падение уровня их доходов не всегда сказывается на спросе на недвижимость. Кроме того, косвенным призраком переизбытка предложения служили бы ценовые войны застройщиков, а их не наблюдается.

Вместе с тем девелоперы отмечают, что у падения продаж недвижимости в пригородах есть и позитивная сторона. Она состоит в том, что таких районов, малопригодных для комфортной жизни, в Петербурге не будет становиться больше.