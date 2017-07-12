Тегеран, 12 июля, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Победа над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле — это великая победа вопреки интригам западной коалиции, заявил лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Сайед Хасан Насралла, 12 июля сообщает Mehr.

Военнослужащий армии Ирака

Насралла подчеркнул, что иракские войска решительно противостояли попыткам западных государств сломить желание иракцев бороться против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иракские военные отказались подчиниться правилам западной коалиции и это, в конечном итоге, принесло победу.

Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что существует исторический шанс полностью искоренить террористическую группу исламистов в Ираке, Сирии и во всем регионе.

Насралла добавил, что официальные лица США ранее признали, что администрация президента Барака Обамы создала «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому американская помощь иракской армии носит противоречивый характер.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади поздравил 9 июля национальные вооруженные силы с победой над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле — втором по величине городе страны, который был захвачен боевиками в 2014 году.

В настоящий момент иракские военнослужащие все еще ведут боестолкновения с террористами в Старом городе Мосула.