Ростов-на-Дону, 12 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум.

Обновленный состав футбольного клуба «Ростов» готовится к первому матчу нового сезона. Уже 15 июля подопечные Леонида Кучука сразятся на выезде с «Уралом». Перспективы не только на предстоящий сезон, но и в целом на будущее у жёлто-синих достаточно неплохие. Так считаетпрезидент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 12 июля.

Donland.ru Курбан Бердыев на «Ростов-Арене»

«С Курбаном Бердыевым и тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича был связан с тем, что его пригласили в «Рубин», для него это вызов. В свое время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Бердыев выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно», — сказал в интервью президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Он отметил, что «Ростов» продолжает сотрудничество с Курбаном Бердыевым. Так, например, при поддержке администрации города-миллионника запущен проект «Футбол детям», который планируется развивать совместно с туркменским специалистом.

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Что касается будущего футбольной дружины, то оно, по словам президента клуба, достаточно светлое.

«Футбол сегодня — это бизнес. Футбольный клуб нужно рассматривать как бизнес-проект. Наша задача — создать такую финансовую модель, чтобы независимо, кто будет владеть и управлять клубом, команда добивалась спортивных результатов, чтобы была хорошая инфраструктура и стабильное финансовое положение. «Ростов» должен быть хорошим брендом», — отметил Арташес Арутюнянц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость о том, что Курбан Бердыев покинул тренерский штаб «Ростова», расстроила болельщиков. Футбольные фанаты поблагодарили наставника за «серебро» чемпионата России в сезоне 2015/16, успешный дебют в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы. По словам многих любителей футбола, под руководством Бердыева жёлто-синие подарили настоящую сказку. В числе фантастических побед — матчи с «Аяксом», «Баварией», «Спартой».