* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 12 июля, 2017, 13:15 — ИА Регнум.

Вооруженные силы Ирака столкнулись с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 июля, спустя полтора дня после объявления премьер-министром страны о полной победе над террористами, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Столкновение произошло в старой части города, где боевики по-прежнему удерживают позиции.

«Мы по-прежнему живем в атмосфере войны, несмотря на объявление о победе, сделанные два назад», — заявил местный житель Фад Ганим.

В свою очередь, в армии Ирака отметили, что в городе ведется операция зачистки.

«Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрываются в разных местах», — подчеркнул военнослужащих армии Ирака. «Они исчезают здесь и появляются там, поэтому мы и вынуждены наносить по ним удары».

Военнослужащий, с которым общалось агентство, отклонил просьбу прокомментировать, сколько боевиков и мирных жителей находится в районе, однако ранее генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, возглавляющий объединенное командование коалиционных сил в Ираке, отметил, что число радикалов достигает пары сотен.