Астана, 13 июля, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Возмущение (выражающееся в форме акции или бурной дискуссии), однако, вызывает не только запрет протестных акций, но и другие тенденции. К ним относятся и судебные решения, и действия представителей государственных органов. Среди последних примеров — вынесенная в СМИ перепалка между бывшим и нынешним председателями Нацбанка, спорящих по поводу виновников проблем, с которыми столкнулся Единый накопительный пенсионный фонд.

Иван Шилов ИА REGNUM ЭКСПО в Астане

Не без интереса был воспринят и новый законопроект, вносящий некоторые коррективы в деятельности СМИ. В случае принятия данного проекта закона, СМИ, например, будут обязаны проверять достоверность распространяемой информации, направляя в соответствующие ведомства запросы, плюс заручаться согласием у упоминаемых в публикациях лиц, если речь идет об информации семейного, личного характера, банковской и других тайн. Есть мнение, что данные меры по сути перекрывают прессе возможность вести антикоррупционные расследование, предлагая вместо этого просто обращаться в правоохранительные органы.

О других причинах протестной активности читайте здесь: Мелкие акции протеста в Казахстане: пока идет ЭКСПО, никого не тронут

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