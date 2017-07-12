Барнаул, 12 июля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Читайте также: В Барнауле выявлен строящийся дом, который может рухнуть

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жилищное строительство в Барнауле

По данным госинспекции, этот жилой дом общей площадью 20 324,24 квадратных метров состоит из 5 блок-секций разной этажности (12−17 этажей), рассчитан на 414 квартир. Строительство ведет застройщик ЖСК «Балтийский» на средства членов кооператива. Разрешение на строительство в апреле 2016 года выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, а проектная документация, разработанная ООО «Барнаулгражданпроект», в апреле 2014 года получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Регионэкспертиза». По извещению о завершении этапа строительства, подлежащего проверке, государственными инспекторами выявлен ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта.

«Проектная документация на объект направлена застройщиком в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» для проверки проекта, по которому строится жилой дом. Это связано с тем, что, предварительно, в результате инструментального обследования специализированной организацией получено техническое заключение, указывающее, что причины повреждений на строящемся жилом доме, связаны, в том числе с ошибками проекта», — отметил руководитель государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

По его словам, специалисты государственного строительного надзора отмечают неэффективность осуществления застройщиком строительного контроля при выполнении работ на этапах строительства объекта и отсутствие авторского надзора проектной организации. Застройщику рекомендовано ускорить работу по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности строящегося объекта.

Также Андрей Степанов обратил внимание на необходимость ЖСК «Балтийский» ведения разъяснительной работы с членами кооператива.

«С каждым из пайщиков должна быть организована индивидуальная работа, граждане должны обладать полной и достоверной информацией о ходе работ и получить в результате качественный и безопасный для проживания дом», — подчеркнул Андрей Степанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, административное производство в отношении лиц, по вине которых строящийся многоэтажный жилой дом на ул. Балтийской, 96 в Барнауле (строительный №10 в квартале 2006-а, прим. ИА REGNUM ) оказался небезопасным, было инициировано в мае 2017 года. В рамках осуществления регионального государственного строительного надзора выявлен ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта.

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Ранее между представителями ряда алтайских строительных компаний и Государственной инспекцией Алтайского края возникли разногласия по поводу трактовки письма с рекомендацией провести государственную экспертизу проектной документации, на основании которой ведутся работы по строительству и реконструкции многоквартирных домов, социальных объектов и иных объектов с массовым пребыванием людей.

Поводом для рекомендательного письма Госинспекции Алтайского края стало обрушение кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее.

Проблемы дольщиков «Демидов-парка», где возникли проблемы с финансированием одновременного строительства всех блок-секций многоэтажного дома (более 800 квартир), власти региона держат на контроле и рассчитывают справиться с ситуацией в течение ближайших двух лет.