Брюссель, 12 июля, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Вечером 11 июля в Брюсселе состоялась запланированная ранее встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

mfa.am Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Армении, на встрече продолжились обсуждения o создании соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и в этой связи отметил важность выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

«Сопредседатели МГ ОБСЕ попросили министров иностранных дел передать президентам двух стран предложение касательно организации саммита в течение текущего года.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре текущего года в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН», — уточнили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Армении ранее 11 июля принял участие в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

Выступая на встрече Эдвард Налбандян в частности заявил, что пока Азербайджан отказывается от обязательств, взятых на себя соглашениями 1994−1995 годов, а также от обязательств выполнить договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, именно руководство Азербайджана несёт всю ответственность за последствия своих провокаций.

4 июля руководство Азербайджана, по примеру печально известных террористических организаций, в очередной раз использовало свой народ как живой щит для обстрела Нагорного Карабаха из тяжёлой артиллерии, в том числе ракетных систем залпового огня. В ответ армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена прибегнуть к самообороне», — согласно пресс-службе МИД Армении заявил Налбандян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также выразил убежденность в том, что ОБСЕ должна укрепить свое присутствие в зоне конфликта.

В свою очередь глава азербайджанской делегации, замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев выразил сожаление, что в Мауэрбахе глава МИД Армении вновь упустил возможность для диалога по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«К сожалению, в Мауэрбахе глава МИД Армении вновь упустил возможность для диалога. Он выступил с заявлением, полным безосновательных обвинений в адрес Азербайджана. Такое заявление рассчитано для внутреннего политического потребления», — говорится в тексте выступления, распространенном МИД Азербайджана.

В нём уточняется, что Армения, опираясь на статус-кво в карабахском конфликте, рискует стать инструментом политических игр в регионе.

Армения должна понимать, что опираясь на текущий статус-кво, она сталкивается с риском полностью потерять свою независимость и превратиться в инструмент политических игр в регионе», — говорится в тексте выступления.