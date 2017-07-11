Таллин, 11 июля, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Иммиграционные службы США, начиная с октября, выслали из страны 1336 европейских нелегалов, среди которых восемь граждан Эстонии, сообщает новостное агентство AP.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Эстонский портал Postimees отмечает, что решительные действия президента США Дональда Трампа в отношении нелегальной миграции сказались, прежде всего, на выходцах из Европы.

Если за прошлый экономический год из страны были высланы 1456 европейских нелегалов, то теперь в период с октября 2016 года по 24 июля 2017года было выслано 1336 человек.

Тем временем новостное агентство BNS подчёркивает, что больше всего из США было выслано граждан Румынии — 193 человека, Испании — 117 человек и Великобритании — 102 человека.