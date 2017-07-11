Ростов-на-Дону, 11 июля, 2017, 16:24 — ИА Регнум.

Ростовские трамваи могут остановиться. Такой вывод следует из информации, размещенной на официальном сайте энергоснабжающей компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Поставщик заявил об угрозе остановки работы электротранспорта из-за накопившегося долга за потребленный ресурс, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

ИА REGNUM Трамвай

Ограничить ресурс муниципальному унитарному предприятию «Ростовская транспортная компания» энергетики обещают уже завтра, 12 июля. Сумма долга за потреблённую электроэнергию, по сведениям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», уже превысила 29 млн рублей, а период задолженности составил более пяти месяцев.

При этом отмечается, что поставщик фактически кредитовал бюджетное предприятие. Гарантом расплаты служили обещания со стороны руководства компании и департамента транспорта Ростова-на-Дону на протяжении более полугода. Но сейчас возможности предоставлять МУП «РТК» очередную отсрочку по оплате долгов нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года судебные приставы арестовали трамваи в счёт долга перед энергетиками на сумму 10,5 млн рублей. Судебная тяжба завершилась подписанием между МУП «Ростовская транспортная компания» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» мирового соглашения.

«Никакой критической ситуации не произошло, потому что всё работает, ничего не арестовано и не остановлено. Подписано мировое соглашение с энергетиками, составлен график погашения задолженности, он четко выполняется», — прокомментировал зимой сити-менеджер Виталий Кушнарев.

Согласно документу, транспортники обязались перечислить 27,7 млн рублей долга за электроэнергию ‪до 31 марта 2017 года.

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Напомним, после сложившейся ситуации в Ростовской транспортной компании предприятие возглавила женщина. Руководит электротранспортом города-миллионника теперь Елена Дедова. У Елены Дедовой за плечами трудовой стаж в должности заместителя директора департамента транспорта. Этот пост она занимала с 2007 по 2012 год.