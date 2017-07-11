Воронеж, 11 июля, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Читайте по теме: Авторитет власти или мнение народа: нужны ли воронежцам выборы мэра?

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Резко против декабрьского решения гордумы об отмене прямых выборов мэра Воронежа высказались 34,8% участников опроса. Интересно, что большинство горожан, которые сожалеют об утраченной возможности голосовать, — старше 60 лет (45,5%). Еще 12,3% горожан скорее не поддерживают решение гордумы.

11,8% воронежцев согласны с депутатами и не видят смысла в прямых выборах мэра, еще 7% скорее поддерживают это решение. 31,6% участников опроса заявили, что эта тема им безразлична, 2,5% затруднились с ответом.

Если сравнивать результаты опроса, проведенного «Квалитасом» в июне, с данными аналогичных опросов за ноябрь 2016 года и февраль 2017-го, видно, что ситуация значительно не поменялась: в ноябре против отмены прямых выборов выступали 50% горожан, в феврале — 49%, в июне, в целом, 47% участников опроса. Поддержали депутатов «Единой России» в ноябре 16% горожан, в феврале — 22%, в июне — 19%. А вот уровень безразличия к проблеме вырос существенно — с 26% в ноябре до 32% в мае.

При этом, по данным опроса, в мае за возвращение прямых выборов главы Воронежа выступили 69,6% горожан. Против высказались 15,8% респондентов, еще 14,6% затруднились ответить.

Уровень поддержки приблизительно одинаков во всех возрастных группах и колеблется в пределах 68−73%. В то же время самый низкий протестный уровень — среди тех участников опроса, которые оценили свое материальное положение как отличное, всего 50%. А вот 73% выступающих за возвращение прямых выборов назвали свое материальное положение бедственным.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отмене прямых выборов мэра Воронежа городская дума приняла в декабре прошлого года, потратив на обсуждение важного и для города, и для горожан вопроса менее двух месяцев.

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С инициативой в конце октября выступили три депутата-единоросса. Сторонники отмены прямых выборов и назначения сити-менеджера по конкурсу заявляли, что в этом случае бюджет сэкономит деньги, которые тратятся на «ненужные» выборы, а во главе города встанет «профессионал». Уже 1 декабря оперативно провели общественные слушания. И хотя наблюдатели отмечали, что большинство участников слушаний выступали против отмены прямых выборов мэра, в соответствии с заключением, опубликованным на прошлой неделе, рабочая группа рекомендовала депутатам отменить выборы. То, что горожане против отмены выборов, — демонстрировали и данные соцопросов.

Однако 21 декабря депутаты проголосовали за поправки в устав, отменяющие прямые выборы главы города. Таким образом, Александр Гусев, избранный в 2013 году, может стать последним всенародно избранным мэром Воронежа — срок его полномочий истекает в 2018 году.

Отметим, что тогда против отмены выборов выступили не только оппозиционные политические партии, но и правозащитники. Так, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области Владимир Белоножкин заявил, что депутаты, приняв решение об отмене прямых выборов, нарушили «баланс между исполнительной и представительной ветвями местного самоуправления», поскольку глава города будет «напрямую зависим от депутатов».

Добавим, что в Воронеже создана инициативная группа по проведению первой в истории Воронежа конференции граждан по теме выборов мэра. Однако результаты конференции вряд ли окажут воздействие на депутатов гордумы, которые ранее проигнорировали мнение горожан, высказанное в опросах и на общественных слушаниях.