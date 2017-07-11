Луганск, 11 июля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. «Моя дочь Дарья, которая проходила обучение в Харьковской гуманитарно-педагогической академии, позвонила мне и сказала, что со мной считают нужным пообщаться люди. Человек, который взял трубку представился неким Сергеем, сотрудником СБУ. Вопросы, которые им озвучивались — касались численности подразделения, где я служил. Также он интересовался находящейся на вооружении военной техникой, позывными сослуживцев и какими-либо их контактами», — рассказал бывший военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Globallookpress.com Вооруженные силы Луганской Народной Республики

После разговора дочь защитника Донбасса была отчислена из харьковского вуза без объяснения причин.

«Конструктивного диалога не получилось по телефону в силу многих обстоятельств. Мне было предложено выйти с ними на связь по скайпу. В противном случае, если я откажусь пойти на продуктивный диалог, мне были озвучены угрозы в адрес моей дочери, как в плане физической расправы, так и в плане проблем с учебой. Дочь в тот же день покинула территорию Украины. На следующий день на связь со мной никто не вышел. Спустя какое-то время дочери поступил телефонный звонок от этого Сергея. Трубку она не поднимала и ей пришло сообщение с угрозой. После этого не звонили. Позже, по информации, которую дочь получила по телефону, она уже оказалась отчислена из академии», — отметил отец студентки.

Напомним, что украинские спецслужбы не впервые применяют подобную практику. В частности, 1 июля представитель пресс-службы МГБ ЛНР заявил, что сотрудники Министерства государственной безопасности задокументировали очередной факт террористической деятельности спецслужб Украины. Читайте также: Родителей защитников Донбасса избивают сотрудники СБУ

«Жертвами силовиков стали родители военнослужащего Народной милиции Владислава Вислогузова, проживающие в поселке Тошковка Первомайского района, временно оккупированном Киевом. Сотрудники СБУ ворвались в дом к пожилым людям. Путем применения физической силы заставили их связаться с сыном и склонить его к сотрудничеству со спецслужбами Украины для передачи им сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в заявлении сотрудника профильного ведомства.