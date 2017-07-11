Санкт-Петербург, 11 июля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Государство, допустив ошибку при массовой оценке недвижимости, не должно перекладывать на налогоплательщика бремя расходов на оспаривание этой оценки в суде. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ 11 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru Здание КС РФ в Петербурге

Поводом к рассмотрению дела стали жалобы в КС гражданки Натальи Слободяник и ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». Они считают неконституционными статью 111, часть 5 статьи 247 и пункт 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства РФ, часть 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Наталья Слободяник в Воронежском областном суде и «Российский сельскохозяйственный центр» в арбитражном суде Дагестана оспаривали кадастровую стоимость своих земельных участков, определенную местными чиновниками. Интересы истцов были удовлетворены — кадастровую стоимость суды привели в соответствие с рыночной. Но при этом с заявителей была взыскана стоимость судебной экспертизы — 18 и 10 тысяч рублей, соответственно. Суды также отказали заявителям в компенсации судебных издержек — по 60 и 66,5 тысяч рублей, соответственно.

В обоих делах суды пришли к выводу, что заявители фактически установили в судебном порядке кадастровую стоимость своих участков. Следовательно, решения судов не могут расцениваться как принятые против ответчика, так как местные власти не имеют противоположных с истцом юридических интересов. Поэтому судебные расходы ложатся на истца.

По мнению заявителей, неопределенность оспариваемых норм допускает в судебной практике произвольный критерий присуждения судебных расходов по подобным делам, что ставит истцов в неравное экономическое положение по сравнению с органами публичной власти.

Конституционный суд РФ установил, что, хоть дифференциация правил распределения судебных расходов по делам об оспаривании кадастровой стоимости возможна, но при существующем регулировании она приводит к нарушению прав.

«Государство не вправе, вводя механизм массовый оценки объектов недвижимости для налогообложения, перекладывать на налогоплательщика некомпенсируемое бремя вынужденных расходов, связанных с устранением допущенных при ее проведении ошибок, что фактически происходит на основе применения оспариваемых норм», — считает суд.

КС также определил, что ошибки при налогообложении не могут ставить налогоплательщиков, в отношении которых они допущены, в худшее положение по сравнению с теми, чья недвижимость была оценена верно.

По мнению суда, право на присуждение судебных расходов оказалось целиком зависимо от процессуальной позиции заинтересованного лица — административного ответчика. Такой подход не согласуется с требованиями Конституции РФ.

Оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ, решил Конституционный суд, так как в результате их применения не учитывается, что существенное завышение кадастровой стоимости, нарушающее прав конкретного лица, может свидетельствовать о допущенной ошибке, причем не только технической, но и в формировании методики определения кадастровой стоимости или при ее применении к конкретному объекту недвижимости.

Также неконституционность усматривается в наличии препятствий в компенсации понесенных истцом судебных расходов, не связанных с его процессуальным поведением после подачи иска.

Конституционный суд потребовал от законодателей уточнить правила распределения судебных расходов по подобным делам о кадастровой стоимости недвижимости. Правоприменительные решения по делам упомянутых заявителей подлежат пересмотру.