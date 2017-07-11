Старый Оскол, Белгородская область, 11 июля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В соцсетях появились фотографии памятников, обезображенных экстремистской символикой. По данным портала «Бел.ру», УМВД РФ по Белгородской области уже возбудило уголовное дело по статье «Вандализм» и занимается поиском преступников.

St-roll.ru Памятник женщинам-строителям железной дороги «Старый Оскол — Ржава»

Санкция статьи 124 Уголовного кодекса РФ — «Вандализм» — в качестве наказания предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, либо ограничение свободы, принудительные работы и лишение свободы сроком до трех лет, если преступление было совершено группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды в отношении определенной социальной группы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курской области накануне Дня памяти и скорби в городе Льгове осквернили Вечный огонь. Один из возложенных к мемориалу венков бросили в огонь, и пластиковые цветы оплавились, испачкав металлическую звезду. После проверки правоохранительных органов выяснилось, что преступного умысла у виновников не было: венок в огонь уронили гулявшие дети, один из которых имел особенности в развитии. Плавящиеся цветы они попытались сами вытащить из огня, но не успели. С ними провели воспитательную беседу, а мемориал в порядок привели коммунальные службы.