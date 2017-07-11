Волгоград, 11 июля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Волгоградский Новый экспериментальный театр проверили аудиторы. По заявлению художественного руководителя НЭТа, народного артиста России Отара Джангишерашвили, к плановой проверке контрольно-счетной палаты в театре были готовы, но, как выяснилось, не всё в финансово-хозяйственной деятельности культурного учреждения оказалось в порядке. Сотрудники контрольно-счётных органов нашли немало нарушений закона. Данные проверки КСП были оглашены накануне, 10 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Volgoduma.ru Новый экспериментальный театр в Волгограде

Как прокомментировал председатель Контрольно-счетной палаты Волгоградской области Игорь Дьяченко, в плановом документу были отражены не все доходы. Кроме того, часть средств, поступившая из регионального бюджета и от платной деятельности, расходовалась «в вольной трактовке».

«Данное учреждение завысило свой штатный объём фонда оплаты труда. При нормативе 195 человек фактическое штатное расписание было составлено на 317», — цитирует ГТРК «Вести. Волгоград» слова Дьяченко. По факту же работало 170 человек, что позволило сэкономить 13 миллионов рублей.

Вызвала вопросы аудиторов и завешенная заработная плата сотрудников театра. Максимальная надбавка, согласно постановлению администрации, составляет 250%. В НЭТе же эта цифра была превышена в два раза.

Специалисты отметили и нарушения в проводимых закупках и сделках, предоставлении льготных билетов, по отдельным показателям не выполнялось госзадание.

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По словам депутата Госдумы РФ Анны Кувычко, в этой связи появляется много вопросов не только к самому руководству театра, но и к комитету по культуре, причём не к нынешнему руководству, а к прежнему.

Все результаты проверки контрольно-счётной палаты будут направлены в правоохранительные органы и профильные ведомства. После разбирательств и выяснений, почему и кто допустил нарушения, будут приняты соответствующие решения.

Добавим, что за 2016 год худрук Нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили стал самым богатым среди своих коллег — руководителей театров и музеев региона. За год народный артист России заработал более 7 млн рублей. Согласно обнародованной декларации о доходах, он является собственником двух квартир и жилого дома, также ему принадлежит автомобиль Lexus RX 570. Для сравнения: председатель комитета культуры Волгоградской области и по совместительству вице-губернатор Владимир Попков за 2016 год задекларировал доход в 2,08 млн — это более чем в три раза меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, порядок в сфере культуры в Волгоградской области начали наводить с конца 2016 года. Все учреждения культуры ждут массовые и тотальные проверки финансово-хозяйственной деятельности. Они продлятся до конца 2017 года. В частности, многочисленные нарушения уже были выявлены аудиторами в Волгоградской областной филармонии. Среди них — занижение арендной платы; выполнение работ, непредусмотренных госзаданием; предоставление льготных билетов неустановленным категориям граждан и двойное финансирование коллектива русских народных инструментов за счёт средств областного и муниципального бюджета; неэффективное расходование бюджетных средств на оплату договоров без документов; несвоевременный переход на новую систему оплаты.