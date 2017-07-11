Якутск, 11 июля, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Базирующаяся в Якутии алмазодобывающая компания АЛРОСА опубликовала результаты продаж алмазного сырья за первое полугодие-2017. Её выручка от реализации алмазов составила 2,5 млрд долларов, в том числе бриллиантов — 55 млн долларов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Tatti777 Бриллианты

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Комментируя итоги шести месяцев, вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий Окоёмов подчеркнул, что компания за этот период существенно снизила запасы готовой продукции из-за благоприятной конъюнктуры рынка алмазного сырья.

«Текущую ситуацию на рынке алмазного сырья мы оцениваем как стабильную, хотя к концу июня начало сказываться сезонное снижение активности на рынке», — отметил также замруководителя компании.

Анализируя итоги первого полугодия для АЛРОСА, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов обратил внимание на то, что 2016 год был рекордным с точки зрения продажи алмазного сырья группы АЛРОСА. Компания выручила тогда за алмазы 4,5 млрд долларов или 133,5 млрд рублей консолидированной чистой прибыли, что позволило перечислить в бюджеты разных уровней Якутии 62,7 млрд рублей.

«Вместе с тем, следует учесть, что среднегодовой курс доллара США составлял в 2016 году 67 рублей, а за 6 месяцев 2017 года — 57,97 рубля, то есть снизился на 13,5%. Поэтому объёмы поступлений в бюджет Якутии от алмазно-бриллиантовой отрасли также должны сократиться. Правительству Якутии необходимо и дальше проводить политику экономии и снижения расходной части бюджета, исходя из стрессового сценария развития экономики страны и с учётом сезонного снижения продаж алмазного сырья в летний период», — рекомендовал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2017 года Якутия получила на 8,7 млрд рублей меньше доходов, чем было заложено в бюджете региона. Перечисленный АЛРОСА налог на прибыль оказался меньше, чем ожидалось.

Причиной этих проблем Юрий Данилов называл благополучную ситуацию с поступлениями в казну в 2016 году. По информации эксперта, тогда в бюджет Якутии и муниципальных образований поступили рекордные отчисления группы АЛРОСА, которые имели основания — рекордную чистую прибыль по итогам 2016 года в 133,5 млрд рублей, достигнутую за счёт реализации накопленных стоков алмазного сырья и резкого повышения курса доллара.

«По-видимому у наших руководителей и депутатов создалось впечатление, что такая динамика будет продолжаться и в 2017 году, и в этой эйфории и был принят бюджет республики на 2017 год. Но это был грубый просчёт, как показали финансовые результаты компании АЛРОСА за I-й квартал», — пояснял эксперт.

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