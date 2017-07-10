Москва, 10 июля, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Состояние системы водоснабжения в Москве близко к экологической катастрофе, считает руководитель Всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, ситуацию с открытыми водоемами, откуда берётся вода для питьевого снабжения, можно охарактеризовать как очень тяжелую. Виной тому отсталость очистных сооружений, а также загрязнение рек канализационными отходами.

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«Из-за массового жилищного и индустриального строительства Московского региона, из-за отсталости канализационных сетей и очистных сооружений, которые нам остались в основном из советских времен, возникла ситуация экологической катастрофы. Взять, например, микрорайон «Новая Трехгорка» — это Одинцовский микрорайон. Там стоит жилой комплекс на 30 тысяч жителей, и сбрасываются канализационные стоки непосредственно на ландшафт», — подчеркнул Менжерицкий.

По его словам, все близлежащие деревни затоплены отходами. Затем эти стоки поступают в речку Сетунь и прямиком попадают в Москву-реку, в район Олимпийского комплекса «Лужники».

"Река Сетунь вообще убита. Все реки в Москве являются жертвами несанкционированного слива канализационных отходов», — добавил он.

Менжерицкий отметил, что на заседаниях правительства Москвы неоднократно отмечалось, что все очистные сооружения в Подмосковье уже устарели и необходима срочная модернизация. Однако жилые и складские комплексы разрастаются, вследствие чего происходит постоянное загрязнение источников водоснабжения.

«За последние годы отмечается резкое ухудшение воды даже в водохранилищах», — считает он.

Менжерицкий считает, что питьевую воду можно употреблять в пищу, но ей все равно требуется доочистка. Это связано с передвижением воды по трубам, которые во многих местах устарели.

«Естественно, если на станции водоочистки она нормального качества, хоть и отдает хлоркой, то пройдя через старые водопроводные сети, она к нам в дом попадает иногда даже со следами ржавчины», — объяснил он.

Аналогичную точку зрения высказал руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов. Он считает, что питьевая вода в Москве достаточно загрязнена.

«С большой осторожностью нужно относиться, когда у нас Сергей Собянин, мэр очень неблагополучного в экологическом плане мегаполиса, говорит, что у нас в Москве самая чистая вода. То, что у нас стоят какие-то хорошие фильтры, да, может быть. Но то, что у нас нет природной чистой питьевой воды — это однозначно, тем более у нас в Московской области есть массовые нарушения застройки зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения», — заявил Хлынов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Рублевской станции водоподготовки появится новый блок озоносорбции. Заявляется, что благодаря нему жителям будет поступать вода более высокого качества. Тем не менее, по мнению Антона Хлынова, в этом районе есть ряд проблем, на которые нужно срочно обратить внимание для обеспечения комфортной экологической обстановки.

«На Рублевской станции водоподготовки у нас планируется массовая застройка территорий, и уже идёт во втором поясе санитарной охраны массовое строительство. Есть вопросы, как там будет проводиться водоотведение, в том числе в канализационных стоках. Выдержат ли те самые системы водоподготовки нагрузку? Это большой вопрос. В первую очередь нужно уделять внимание качеству развития территории, соблюдать законодательство, тогда будут снижены риски попадания в наши водоемы небезопасных отходов», — считает он.

Напомним, на Урбанистическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вода в Москве — самая чистая, и является предметом гордости столичных чиновников.